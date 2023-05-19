Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı yenerek seride 2-0 öne geçti NBA'de Denver Nuggets, sahasında Los Angeles Lakers'ı 108-103 yenerek Batı Konferansı final serisinde 2-0 öne geçti.

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Amerikan Basketbol Ligi NBA konferans finalleri serisinin ikinci maçında Denver Nuggets, Ball Arena'na Los Angeles Lakers'ı ağırladı.

Maçın en skorer oyuncusu Jamal Murray, kaydettiği 37 sayının 23'ünü 4. çeyrekte atarak Nuggets'ı Lakers karşısında geriden gelerek galibiyete taşıdı.

Jokic tarihe geçmeyi başardı

Nuggets'ın all-star yıldızı Nikola Jokic 23 sayı, 17 ribaunt, 12 asistle "triple double" yaparak takımını sırtladı.

Bu maçtaki performansıyla birlikte Jokic, NBA play-off tarihinde üst üste 4 maçta, 20 sayı ve üstü ile triple-double yapan ilk oyuncu oldu.

LeBron'un performansı galibiyete yetmedi

Lakers'ta LeBron James ve Austin Reaves 22'şer sayı kaydederken, Rui Hachimura ise 21 sayı attı.

Serinin üçüncü maçı 21 Mayıs Pazar günü oynanacak.