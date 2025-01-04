Derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı mağlup etti

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta mücadelesi dev derbiye sahne oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Konuk takım Fenerbahçe, ezeli rakibini 65-61'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 13'te 13 yaparak yoluna kayıpsız devam ederken sarı-kırmızılılar ligdeki 3. mağlubiyetini yaşadı.

GALATASARAY, İLK ÇEYREĞİ ÖNDE BİTİRDİ

Karşılaşmaya Vanloo'nun üst üste attığı üç sayılık basketlerle iyi başlayan Galatasaray, 3. dakikayı 11-3 önde geçti. Pota altından ve üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bularak 7-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe, 5. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 11-10. Top kayıpları yapan sarı-kırmızılı takım karşısında sarı-lacivertliler, 7. dakikada üstünlüğü eline aldı: 13-14. Toparlanan ve pota altını etkili kullanan ev sahibi ekip, serbest atış çizgisinden peş peşe sayılarla yeniden farkı açtı ve ilk çeyreği 22-14 üstün kapattı.

FENERBAHÇE, SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİTTİ

İkinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken Galatasaray, 15. dakikayı 30-26 üstün tamamladı. Charles ile arka arkaya sayılar bulan Fenerbahçe, 16. dakika biterken öne geçti: 30-31. Li ile pota altından skor üreten sarı-kırmızılı takım, 19. dakikada 5 sayılık avantaj yakaladı: 36-31. Çeyreğin son bölümünde boyalı alanı kullanarak basketler bulan konuk ekip, soyunma odasına 37-36 önde girdi.

FENERBAHÇE, SON ÇEYREĞE ÖNDE GİRDİ

İkinci yarı düşük tempolu oyunla başladı. İki ekip de boyalı alandan sayı bulmakta zorlanırken Vanloo ve Gökşen Fitik'in dış atış isabetleriyle Galatasaray, 26. dakikayı 47-42 üstün geçti. Fenerbahçe'de Meesseman'ın arka arkaya bulduğu basketlere Zandalasini ile yanıt veren ev sahibi takım, 29. dakikayı 53-48 önde kapattı. Fraser ile pota altından isabet bulan sarı-kırmızılılar, final periyoduna 55-48 üstün gitti.

DERBİDE KAZANAN FENERBAHÇE

Son çeyrekte oyuna dahil olan Ayşe Cora ile etkili olan Galatasaray, top kayıpları yapan Fenerbahçe karşısında 35. dakikayı 60-55 önde bitirdi. Savunmada ritmini bularak Atkins ve Meesseman ile üst üste pota altından basketler üreten sarı-lacivertliler, 6-0'lık seri yakaladı ve 38. dakikada öne geçti: 60-61. Derbi maçın son periyodunda skor tabelasını değiştirmekte zorlanan ev sahibi takım karşısında Sevgi Uzun ile üç sayılık basket bulan konuk ekip, son dakikasına 64-60 önde girdiği maçı, 65-61 kazandı.

EN SKORER İSİM CHARLES OLDU

Fenerbahçe'de Tina Alexandria Charles'ın 24, Sevgi Uzun'un 12 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Galatasaray'de ise Julie Vanloo'nun 15, Cecilia Zandalasini'nin 10 sayısı kazanmaya yetmedi.

SKOR DAĞILIMI

Galatasaray: Vanloo 15, Gökşen Fitik 8, Zandalasini 10, Fraser 4, Li 8, Derin Erdoğan 2, Holingsvorth 9, Meltem Yıldızhan 3, Ayşe Cora 2, Ayşegül Günay Aladağ

Fenerbahçe: Sevgi Uzun 12, Williams 10, Atkins 8, Charles 24, Meesseman 9, Olcay Çakır Turgut 2, Alperi Onar, Tilbe Şenyürek, Sudenur Akarpa