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    Devin Booker, sahalardan 1 ay uzak kalacak

    NBA Batı Konferans'ında 5. sırada yer alan Phoenix Suns'ın yıldız basketbolcusu Devin Booker Denver maçında sakatlanmıştı. Booker'ın formasından 1 ay uzak kalacağı öğrenildi.
    • 29.12.2022 - 19:27
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    Devin Booker, sahalardan 1 ay uzak kalacak

    NBA'in Batı Konferans'ında mücadele eden ligin iddialı ekiplerinden Phoenix Suns'a takımın all-starı Devin Booker'dan kötü bir haber geldi.

    Takımdan yapılan duyuruda, Booker'ın kasığından yaşadığı sakatlık sebebiyle en az 4 hafta forma giyemeyeği aktarıldı. Devin Booker, takımının oynadığı Denver Nuggets maçında sadece 4 dakika süre alabilmişti. Oyuncu 2 sayı kaydetmişti.

    İyi bir sezon geçiriyor

    Sakatlanan Booker, ilk periyotta soyunma odasına gitmiş ve maçta bir daha oynayamamıştı.

    26 yaşındaki yıldız basketbolcu bu sezon 27.1 sayı, 5.6 asist ve 4.6 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

    Devin Booker, sahalardan 1 ay uzak kalacak #1


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