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    Devin Booker, sevgilisi Kendall Jenner ile tatilde

    NBA'in başarılı isimlerinden Devin Booker, kız arkadaşı Kendall Jenner ile tatile gitti. İkilinin samimi fotoğrafı sosyal medyayı salladı.
    • 03.08.2022 - 12:51
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 12:58
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    Devin Booker, sevgilisi Kendall Jenner ile tatilde

    NBA'in yıldız isimlerinden Devin Booker, ABD'li model Kendall Jenner ile 2 yıldır inişli çıkışlı bir ilişki yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda ayrılık dedikoduları ayyuka çıkan ikilinin birlikte tatile gitmesi, hayranlarını sevindirdi.

    Ünlü model, sevgilisi Booker ile samimi bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

    Bu kare kullanıcılar arasında viral olurken, araya kara kedi girdi iddialarını da yalanlar nitelikteydi.

    Instagram hikayesine atılan fotoğrafta Kendall’ın, Booker’ın kucağında oturduğu görülürken ikilinin içki içtiği de gözlerden kaçmadı.

    Devin Booker, sevgilisi Kendall Jenner ile tatilde #1

    Kendall Jenner NBA’i seviyor

    Kendall Jenner, basketbolcu Devin Booker ile ilişkisi öncesi, NBA'de forma giyen 4 basketbolcu ile daha birliktelik yaşamıştı.

    İşte o isimler:

    -Jordan Clarkson (2016)

    -Blake Griffin (2017-2018)

    -Ben Simmons(2018-2019)

    -Kyle Kuzma (2019)


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