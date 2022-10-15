Doğuş Özdemiroğlu: Öncelikli hedef Şampiyonlar Ligi'nde Final-Four

Darüşşafaka'nın basketbolcusu Doğuş Özdemiroğlu, hedeflerinin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım arasına kalmak olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'na kalan ve averajla son 8 takım arasına adını yazdıramayan Darüşşakafa, ligde ise yarı finale yükselme başarısı göstermişti.

Şampiyonlar Ligi'nde sezona Hapoel Jerusalem deplasmanında aldığı mağlubiyetle başlayan İstanbul ekibi, ligde ise oynadığı 2 karşılaşmada 1 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.

Doğuş, takımın hedeflerini açıkladı

Darüşşafaka Basketbol Takımı Kaptanı Doğuş Özdemiroğlu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım arasına kalmayı arzuladıklarını belirterek, ligde ise Play-Off'lara ev sahibi avantajı ile girmek istediklerini söyledi.

"Öncelikle Final-Four'a kalmak istiyoruz"

Yeni bir takım olduklarını ve beraber oynamaya alışmak için zamana ihtiyaç duyduklarını aktaran Özdemiroğlu, "Öncelikle geçen sene inşa ettiğimiz takım kimliğinin üstüne bir takım kurmayı amaçladık. Geçen seneden bazı oyuncular takımda kaldı. Giden oyuncuların yerine de eklemeler yaptık. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene içimizde bir ukte kaldı. 6 maçta 4 galibiyet alarak gruptan çıkamamıştık. Öncelikle Final-Four'a kalmak istiyoruz.

Ligde de geçen sene çok iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Önemli deplasmanlardan önemli galibiyetler çıkardık. Ligde hedefimiz, ilk 6 sırada bitirmek ve sonrasında ev sahibi avantajıyla Play-Off'a girmek. Şu an yolun çok başındayız. Geçen sene olduğumuz durumdan da açıkçası uzaktayız özellikle savunma kısmında. Bundan dolayı biraz daha zamana ve birbirimizle oynamaya ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Anadolu Efes'in çok kaliteli oyuncuları var"

Özdemiroğlu, ligde oynayacakları Anadolu Efes maçıyla ilgili olarak ise "Anadolu Efes'in çok kaliteli oyuncuları var. Bu sene de iyi eklemeler yaptılar. 3. Euroleague şampiyonluğu üzerine bir takım kurdular. Bu maçta da her zamanki gibi elimizden geleni yapacağız. Geçen sene bir maçta onları yenmiştik. Bir maçta da ciddi bir fark yakalamış ve koruyamamıştık. Onlar da biraz yorgun gelecekler. Onlardan daha enerjik ve istekli olursak kazanabileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.