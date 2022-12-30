Doncic'in liderliğinde Dallas Mavericks kazandı

NBA ekiplerinden Dallas Mavericks, sahasında Houston Rockets'ı 129-114 mağlup ederek, üst üste 5. galibiyetini aldı.

Amerikan Basketbol Ligi NBA'e 6 mücadeleyle devam edildi. Dallas Mavericks, Houston Rockets'ı geçerek üst üste 5, toplamda sezonun 20. galibiyetini aldı.

Mavericks'in yıldızı Luka Doncic, yaptığı 35 sayı, 12 ribaunt, 13 asistle yine yıldızlaştı.

Tarihe geçmişti

23 yaşındaki Sloven yıldız, bir önceki maç olan New York Knicks'e karşı karşılaşmayı 60 sayı, 21 ribaunt, 10 asistle tamamladı. Doncic, NBA tarihinde 60 sayı, 20 ribaunt ve üstü istatistikle "triple-double" yapan ilk oyuncu olmuştu.

Alperen 11 sayı attı

Houston Rockets'ta oynayan milli basketbolcu Alperen Şengün ise 16 dakika 50 saniye süre aldığı mücadelede 11 sayı, 6 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi. Rockets'ta Jalen Green, 23 sayıyla takımının en çok sayı atan oyuncusu oldu ama galibiyete yetmedi.

NBA'de gecenin sonuçları

Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder: 121-113

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 135-126

Boston Celtics-Los Angeles Clippers: 116-110

Toronto Raptors-Memphis Grizzlies: 106-119

San Antonio Spurs-New York Knicks: 122-115

Dallas Mavericks-Houston Rockets: 129-114