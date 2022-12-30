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- Doncic'in liderliğinde Dallas Mavericks kazandı
Doncic'in liderliğinde Dallas Mavericks kazandı
- 30.12.2022 - 10:56
- Güncelleme : 30.12.2022 - 11:03
Amerikan Basketbol Ligi NBA'e 6 mücadeleyle devam edildi. Dallas Mavericks, Houston Rockets'ı geçerek üst üste 5, toplamda sezonun 20. galibiyetini aldı.
Mavericks'in yıldızı Luka Doncic, yaptığı 35 sayı, 12 ribaunt, 13 asistle yine yıldızlaştı.
Tarihe geçmişti
23 yaşındaki Sloven yıldız, bir önceki maç olan New York Knicks'e karşı karşılaşmayı 60 sayı, 21 ribaunt, 10 asistle tamamladı. Doncic, NBA tarihinde 60 sayı, 20 ribaunt ve üstü istatistikle "triple-double" yapan ilk oyuncu olmuştu.
Alperen 11 sayı attı
Houston Rockets'ta oynayan milli basketbolcu Alperen Şengün ise 16 dakika 50 saniye süre aldığı mücadelede 11 sayı, 6 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi. Rockets'ta Jalen Green, 23 sayıyla takımının en çok sayı atan oyuncusu oldu ama galibiyete yetmedi.
NBA'de gecenin sonuçları
Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder: 121-113
Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 135-126
Boston Celtics-Los Angeles Clippers: 116-110
Toronto Raptors-Memphis Grizzlies: 106-119
San Antonio Spurs-New York Knicks: 122-115
Dallas Mavericks-Houston Rockets: 129-114