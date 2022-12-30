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    Doncic'in liderliğinde Dallas Mavericks kazandı

    NBA ekiplerinden Dallas Mavericks, sahasında Houston Rockets'ı 129-114 mağlup ederek, üst üste 5. galibiyetini aldı.
    • 30.12.2022 - 10:56
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 11:03
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    Doncic'in liderliğinde Dallas Mavericks kazandı

    Amerikan Basketbol Ligi NBA'e 6 mücadeleyle devam edildi. Dallas Mavericks, Houston Rockets'ı geçerek üst üste 5, toplamda sezonun 20. galibiyetini aldı.

    Mavericks'in yıldızı Luka Doncic, yaptığı 35 sayı, 12 ribaunt, 13 asistle yine yıldızlaştı.

    Tarihe geçmişti

    23 yaşındaki Sloven yıldız, bir önceki maç olan New York Knicks'e karşı karşılaşmayı 60 sayı, 21 ribaunt, 10 asistle tamamladı. Doncic, NBA tarihinde 60 sayı, 20 ribaunt ve üstü istatistikle "triple-double" yapan ilk oyuncu olmuştu.

    Doncic in liderliğinde Dallas Mavericks kazandı #1

    Alperen 11 sayı attı

    Houston Rockets'ta oynayan milli basketbolcu Alperen Şengün ise 16 dakika 50 saniye süre aldığı mücadelede 11 sayı, 6 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi. Rockets'ta Jalen Green, 23 sayıyla takımının en çok sayı atan oyuncusu oldu ama galibiyete yetmedi.

    Doncic in liderliğinde Dallas Mavericks kazandı #2

    NBA'de gecenin sonuçları

    Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder: 121-113

    Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 135-126

    Boston Celtics-Los Angeles Clippers: 116-110

    Toronto Raptors-Memphis Grizzlies: 106-119

    San Antonio Spurs-New York Knicks: 122-115

    Dallas Mavericks-Houston Rockets: 129-114

    Doncic in liderliğinde Dallas Mavericks kazandı #3

    Doncic in liderliğinde Dallas Mavericks kazandı #4


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