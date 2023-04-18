Draymond Green yine rahat durmadı: Sabonis'in göğsünü ezdi NBA’de play-off ilk turunda Sacramento Kings, Golden State Warriors’ı ağırladı. Mücadeleye Draymond Green'in Domantas Sabonis'in göğsünü ezmesi damga vurdu.

NBA’de Batı Konferansı ilk tur ikinci maçında Sacramento Kings, kendi evinde son şampiyon Golden State Warriors‘ı ağırladı.

Yıldız oyuncularının oyunuyla maçtan 114-106 galip ayrılan Sacramento Kings, seride durumu 2-0’a getirdi. Serinin üçüncü maçı 21 Nisan günü saat 02.30’da Warriors‘ın sahasında oynanacak.

Fox ve Sabonis fark yarattı

Sacramento’da De’Aaron Fox 24 sayı – 9 asist – 4 top çalmayla yıldızlaşırken Domantas Sabonis 24 sayı – 9 ribauntla etkili oynadı. Malik Monk 18 sayıyla katkı verirken Kevin Huerter 15 sayı, Davion Mitchell 14 sayı attı. Harrison Barnes ise 13 sayıyla bitirdi.

Golden State’de Stephen Curry’nin 28 sayı – 6 asisti galibiyete yetmedi. Andrew Wiggins 22 sayıyla mücadele ederken Klay Thompson 21 sayı üretti. Gary Payton II 13 sayı – 6 ribaunt, Draymond Green 8 sayı – 5 asist kaydetti.

Green, Sabonis'i çiğnedi

Öte yandan mücadelede dikkat çeken bir an yaşandı. Maçın dördüncü çeyreğinde yere düşen Domantas Sabonis, Draymond Green'in ayağını tuttu.

Sabonis'in bu hareketi elbette kuralın ihlal edilmesiydi ancak Green'in reaksiyonu çok abartılı oldu ve rakibinin üzerine çok sert şekilde bastı. Hakemler videoyu izledikten sonra Sabonis'e teknik faul verdi, Green'i ise flagrant 2 ile diskalifiye etti.