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    Durant 49 sayı attı, Nets seride önde

    NBA’de dün gece Brooklyn Nets, sahasında Milwaukee Bucks’ı ağırladı. Nefes kesen serinin 5. maçında Brooklyn Nets adına Kevin Durant, geceye damga vuran isim oldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2021 - 09:21
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 09:43
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    Durant 49 sayı attı, Nets seride önde

    Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) şampiyonluk en büyük favorilerinden Nets ve Bucks karşı karşıya geldi. Brooklyn Nets sahadan 114-108 galip ayrılmayı başardı.

    KEVIN DURANT YÜZÜK İSTİYOR

    Nets’in süperstarı Kevin Durant, sahada gösterdiği duruş ve sergilediği performansla otoritelerden tam puan aldı.

    Durant 49 sayı attı, Nets seride önde #1

    Şampiyonluğa uzanıp bir şampiyonluk yüzüğü daha takmak isteyen Durant, dün geceyi 49 sayı, 17 ribaund ve 10 asistle tamamladı. Jeff Green mücadeleyi 27 sayı ile tamamlarken, Griffin 17 sayıyla oynadı.

    Deplasman ekibi Bucks’ta ise Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 12 ribaund ve 4 asistle oynarken, Middleton 25 sayı, 5 asist ve 4 ribaund ile oynadı. Milwaukee Bucks adına 5 isim çift hanelere ulaştı fakat mağlubiyete engel olamadı.

    Durant 49 sayı attı, Nets seride önde #2

    (Fotoğraflar Nba.com'dan alınmıştır.)

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