Dusan Ivkovic hayatını kaybetti

Ülkemizde Anadolu Efes’i de çalıştıran Sırbistan'ın efsane koçu Dusan Ivkovic, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Sırp basketbolunun en büyük efsanelerinden Dusan Ivkovic, bu sabah saatlerinde ülkesi Sırbistan'da hayatını kaybetti. Daha önce Anadolu Efes'i de çalıştıran 78 yaşındaki basketbol efsanesi, sabah saatlerinde Belgrad'da bir hastanede hayatını kaybetti.

Sırbistan basınından Sport Klub'a yapılan açıklamaya göre Dusan Ivkovic, akciğerlerinde su toplanması sonucunda vefat etti.

EUROLEAGUE EFANESİ OLMUŞTU

2014-16 yılları arasında son olarak Anadolu Efes'i çalıştıran ve 1 Temmuz 2016'da emeklilik kararı alan Dusan Ivkovic, 2017'de FIBA Hall of Fame'e seçilmiş ve yine aynı yıl EuroLeague Basketbol Efsanesi olarak onurlandırılmıştı.

1958-68 yılları arasında oyuncu olarak sadece Radnicki'de forma giyen Ivkovic, sonrasında koçluk kariyerine Radnicki'nin genç takımında başlamıştı. Daha sonra Avrupa'da Partizan, Aris, Radnicki, Sibenka, Vojvodina, PAOK, Panionios, Olympiacos, AEK, CSKA Moskova, Dinamo Moskova, Olympiacos ve Anadolu Efes gibi önemli takımları çalıştırdı.