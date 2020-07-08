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    Dyshawn Pierre, Fenerbahçe'de

    Fenerbahçe Beko, Sassari’nin Kanadalı forveti Dyshawn Pierre ile prensip anlaşmasına vardı.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2020 - 16:27
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    Dyshawn Pierre, Fenerbahçe'de

    Takımın başına Kokoskov'u getiren Fenerbahçe Beko'da transfer çalışmaları sürüyor.

    BeIN Sports'un haberine göre; Sarı-lacivertliler, Sassari forması giyen Dyshawn Pierre ile prensip anlaşmasına vardı.

    DYSHAWN PIERRE KİMDİR?

    2012-2016 yılları arasında Kolej Ligi'nde Dayton Flyers formasını giyen Dyshawn Pierre, sonra kariyerini Avrupa'da sürdürmeye karar aldı.

    2016-2017 yılını Alman ekibi Löwen Braunschweig'de geçiren Pierre 1 sezon sonra ise Dinamo Sassari'ye transfer oldu. Dyshawn Pierre 2017 yılından bu yana Sassari'de forma giyiyordu.

    Dyshawn Pierre, Fenerbahçe'de #1

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