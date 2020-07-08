Egehan Arna, Beşiktaş ile anlaştı

Egehan Arna, Beşiktaş ile anlaştı

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Fenerbahçe ile yollarını ayıran basketbolcu Egehan Arna'nın, Beşiktaş ile el sıkıştığı öğrenildi.

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve uzun yıllar sarı-lacivertli takımda forma giyen Egehan Arna, geçtiğimiz gün kulübüyle yollarını ayırmıştı.

BeINSports'un haberine göre; 23 yaşındaki futbolcu Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

2 YILLIK ANLAŞTI

Egehan Arna'nın, siyah-beyazlılarla 2 yıllık sözleşme için el sıkıştığı belirtildi.