- En Son Haber
- Basketbol Haberleri
- Egehan Arna, Beşiktaş ile anlaştı
Egehan Arna, Beşiktaş ile anlaştı
Fenerbahçe ile yollarını ayıran basketbolcu Egehan Arna'nın, Beşiktaş ile el sıkıştığı öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 08.07.2020 - 16:16
Fenerbahçe altyapısında yetişen ve uzun yıllar sarı-lacivertli takımda forma giyen Egehan Arna, geçtiğimiz gün kulübüyle yollarını ayırmıştı.
BeINSports'un haberine göre; 23 yaşındaki futbolcu Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.
2 YILLIK ANLAŞTI
Egehan Arna'nın, siyah-beyazlılarla 2 yıllık sözleşme için el sıkıştığı belirtildi.