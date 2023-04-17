Egemen Bağış: EuroLeague'i Fenerbahçe'nin kazanması beni mutlu etti Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, "Çocukluğumdan beri renklerine gönül verdiğim, kongre üyesi olmaktan gurur duyduğum Fenerbahçe'nin kazanması da tabii ki beni mutlu etti" dedi.

Fenerbahçe, Euroleague kadınlar finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek şampiyon oldu.

Çekya'nın başkenti Prag'ta bulunan Kralovka Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

"Gerçekten benim için çok büyük gurur vesilesiydi. Prag'da Avrupa şampiyonasında finale kalan iki takımın ikisinin de Türkiye'nin takımı olması, 1'incilik ve 2'ncilik için Türk takımlarının mücadele ediyor olması Türk büyükelçisi için çok büyük bir gurur. Çocukluğumdan beri renklerine gönül verdiğim, kongre üyesi olmaktan gurur duyduğum Fenerbahçe'nin kazanması da tabii ki beni mutlu etti. Mersin de çok güzel bir mücadele ortaya koydu. Onları da yürekten tebrik ediyorum. Anadolu'nun bağrından kopup gelip, Avrupa'nın ikincisi olmak çok büyük bir başarı. Gerçekten Türkiye olarak ne kadar gururlansak azdır. Ne mutlu Türk'üm diyene."

"Bayrak açtırılmaması nahoş bir olaydı"

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncularına USK Praha maçının ardından Türk bayrağı açtırılmaması ile ilgili konuşan büyükelçi şunları söyledi: