Emin Moğulkoç, EuroLeague Dörtlü Final'de görev yapacak Türk hakem Emin Moğulkoç, Litvanya'da yapılacak EuroLeague Dörtlü Final'de maç yönetecek.

AA

Türk basketbol hakemi Emin Moğulkoç, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda görev alacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 19-21 Mayıs'ta Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenecek organizasyonda Emin Moğulkoç'un görevlendirildiği belirtildi.

Dörtlü Final'de iki İspanyol takım olacak

Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu şampiyonunun belirleneceği Dörtlü Final'de İspanya'dan Barcelona ile Real Madrid, Yunanistan'dan Olympiakos ve Fransa'dan Monaco takımları mücadele edecek.