Emlak Konut, ÇBK Mersin'i mağlup etti

19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, ÇBK Mersin'i 85-79 yendi.

Yayınlama Tarihi: 19.09.2025 18:49
Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda ÇBK Mersin ile Emlak Konut karşı karşıya geldi.

Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 85-79'luk skorla Emlak Konut oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Kadir Has

Hakemler: Ahmet Kemal Digilli, Anıl Veziroğlu, Hakan Mennan

ÇBK Mersin: Manolya Kurtuluş 8, Asena Yalçın 13, Sinem Ateş 25, Elif Batı 2, Azra Erçelik, Sevgi Tonguç 2, Eslem Güler 4, Razheva 23, Esra Ural Topuz 2

Emlak Konut: Günesh Denise Karaoğlan 6, Ferda Yıldız 3, Thomas 14, Ceren Akpınar 4, Delaere 18, Melek Uzunoğlu 6, Holeskinska 5, Gizem Başaran Turan 1, Macaulay 18 Berfin Sertoğlu 2, Gueye 8

1. periyot: 29-23

Devre: 40-45

3. periyot: 60-63

Beş faulle çıkan: 38.10 Razheva (ÇBK Mersin)

