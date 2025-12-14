Abone ol: Google News

Yayınlama Tarihi: 14.12.2025 16:45
Emlak Konut, Nesibe Aydın'ı uzatmada yendi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Emlak Konut ile Nesibe Aydın karşı karşıya geldi.

Başakşehir Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın normal süresi 79-79 tamamlandı.

Emlak Konut, konuk ettiği Nesibe Aydın'ı uzatma bölümü sonunda 87-85 yendi.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Başakşehir

Hakemler: Hüseyin Çamcı, Ramazan Sezer Baran, Atakan Kaymak

Emlak Konut: Güneş Karaoğlan, Delaere 15, Macaulay 18, Berfin Sertoğlu 12, Ndour 15, Ceren Akpınar 16, Melek Uzunoğlu 6, Holesinska 5

Nesibe Aydın: Davis 23, Bone 17, Green 26, Yağmur Önal 7, Derin Yaya 2, Büşra Akgün 3, Melike Yalçınkaya 4, Turner 3, Pelin Gülçelik

1. Periyot: 18-26

Devre: 42-41

3. Periyot: 64-63

Normal süre: 79-79

