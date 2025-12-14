Emlak Konut, Nesibe Aydın'ı uzatmada yendi

- Emlak Konut, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Nesibe Aydın'ı uzatmada 87-85 yendi.
- Normal süre 79-79 eşitlikle tamamlandı.
- Maç, Başakşehir Spor Salonu'nda oynandı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Emlak Konut ile Nesibe Aydın karşı karşıya geldi.
Başakşehir Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın normal süresi 79-79 tamamlandı.
Emlak Konut, konuk ettiği Nesibe Aydın'ı uzatma bölümü sonunda 87-85 yendi.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Başakşehir
Hakemler: Hüseyin Çamcı, Ramazan Sezer Baran, Atakan Kaymak
Emlak Konut: Güneş Karaoğlan, Delaere 15, Macaulay 18, Berfin Sertoğlu 12, Ndour 15, Ceren Akpınar 16, Melek Uzunoğlu 6, Holesinska 5
Nesibe Aydın: Davis 23, Bone 17, Green 26, Yağmur Önal 7, Derin Yaya 2, Büşra Akgün 3, Melike Yalçınkaya 4, Turner 3, Pelin Gülçelik
1. Periyot: 18-26
Devre: 42-41
3. Periyot: 64-63
Normal süre: 79-79