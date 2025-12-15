Fatih Tekke'den Sergen Yalçın'a tiyatro yanıtı

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, oyunun başlangıcıyla beraber çok iyi bir maç oynadıklarını belirterek, "Yediğimiz goller var. Çalıştığımız ama doğru konumlanmadığımız anlarda oldu. İlk yarı hiç beklemediğimiz bir skor oldu. Sonrasında geri dönmek, kırmızı kart bana göre ilk pozisyonda hemen hemen aynıydı. Orkun’un Serdar Saatçı’ya yaptığı pozisyon da benzerdi. O da kırmızı kart olabilirdi. Sonrasında Beşiktaş’ın savunduğu Trabzonspor’un ise hücum organizasyonları yapabildiğimiz bir maç oldu. Bu tip maçlarda geri dönebilmek çok değerli ve önemli. Hiç bozulmadan devam ettik. Çalıştıklarımızdan goller yedik. Genel anlamıyla taraftarımıza bıraktığımız iz, coşku, heyecan ve duygu çok olumluydu. Benim açımdan da çok olumlu bir maçtı" dedi.

"MUÇİ KATKI VERMEYE DEVAM EDECEK"

Muçi'nin performansıyla ilgili olarak Tekke, "Fiziksel olarak duygusal olarak Muçi bize her şeyini verdi vermeye de devam edecek. Bizim oyunumuz çok net. Futbolu tanımla şeklim biraz farklı, belki biraz orda rahat etti. Aile olarak Muçi‘ye karşı güvenli bir alan var. Bizim ve oyuncuların duygusu var. Hepsini bunlardan toplayabiliriz. Muçi’den hep böyle performanslar bekliyoruz. Sergen abi futbol camiasında sevdiğim insanlardan biri. Zaman, performans, sakatlık gibi süreçler çok önemli. Sadece benim istememle olacak olan bir şey değil. Şu ana kadar yaptığına devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Fatih Tekke, maç içerisinde Onana'yı topu kullanma konusunda uyardığını belirterek, "Çok özgüvenli oyuncu, bazı anlar var. Buraları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ayağını kullanmada sayılı kalecilerden biri ama bazı anları hocalara bırakmamak gerekiyor" ifadelerini kulandı.

"AYNI POZİSYONDA BİRİ KIRMIZI BİRİ DEĞİL"

İlk yarının sonu yaklaştığını belirten Tekke, "Bizim sorunumuz kenarlarımız daha etkin olması. Şut, pas, kenar hücumlarını daha iyi olması lazım. Onuachu’nun olmayışı etkinlik için önemli. Oynayan arkadaşların hepsi elinden gelenin en iyisi yaptılar. Serdar ve Ozan yapılan faullere baktığımda iki pozisyonda aynı yere geliyor. Biri kırmızı, biri değil. 11-11 gitse 3-1’den çevirmek çok kolay gözükmüyor. Çünkü risk almak durumundaydık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra hiç dağılmadan sabırla ısrar ede ede oyunu tuttuk. Tüm bunları düşündüğümüzde keyifli bir maç oldu ama kazanmamız lazımdı. Tüm bunlardan sonra 3-1’den geri dönüş gayet olumlu" açıklamasında bulundu.

"FUTBOLU TANIMLARSAM ZATEN BİR TİYATRO DERİM"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, "Tiyatro oynandı" sözleriyle ilgili olarak ise Fatih Tekke, "Sergen abi bizim büyüğümüzdür. Aslında futbolu tanımlarsam bir tiyatro derim zaten. Her şeyiyle konumlanırken, rakibi hareket ettirirken, duran toplarda, kornerlerde hep bir tiyatrodur. Doğru, Sergen abi ne demek istedi o herkesin malumu ama futbolu konuşabildiğimiz anlar çoğalırsa bu herkes için çok iyi olur. İki pozisyon var. Aynı pozisyon, biri kırmızı kart biri değil. Ya ikisi kırmızı kart ya da ikisi de değil. Bizim de maçın içerisinde his ettiğimiz şeyler var. Sorunları aza indirmek için buradan alacağımız 3 puan çok değerliydi" ifadelerini kullandı.