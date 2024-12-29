Emlak Konut, Tarsusspor'u mağlup etti

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde Emlak Konut ile Tarsusspor karşı karşı karşıya geldi.
Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 81-67'lik sonuçla ev sahibi takım Emlak Konut oldu.
SKOR DAĞILIMI
Emlak Konut: Thomas 10, Sehernaz Çidal, Macaulay 14, Parks 20, Gueye 26, Gamze Takmaz 8, İnci Güçlü 2, Nur Nihan Dabakoğlu 1, Ceren Akpınar, Feray Laiç, Nimet Çalışkan
Tarsusspor: Sheppard 3, Heal 19, Büşra Akgün 8, Alleyne 14, Hurt 19, Banu Şimşek 2, Havva Güngör Peker 2, Ecem Erk, Nisa Yalçın, Ceylin Beyza Altunpa, Nuran Tutsak
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