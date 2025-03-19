Emlak Konut'tan BOTAŞ'a 22 sayılık fark!
AA & Ensonhaber

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Emlak Konut ile BOTAŞ karşı karşıya geldi.

Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan, 86-64'lük skorla Emlak Konut oldu.

Bu sonuçla Emlak Konut, dörtlü finale yükseldi.

SKOR DAĞILIMI

Emlak Konut: Thomas 17, Sehernaz Çidal 2, Macaulay 27, Parks 15, Gueye 12, Gamze Takmaz 2, Ceren Akpınar 2, İnci Güçlü 2, Berfin Sertoğlu 7, Nur Nihan Dabakoğlu

BOTAŞ: Işık Su Güven 5, Gülşah Duman Bıçakçı 8, Dantas 25, Cave 8, Allen 10, Rana Uçar, Büşra Akbaş 5, Melike Yalçınkaya, Buket Ünal, Melis Dilara Lafatan, Jump 3

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Emre Çalışkan
Editor