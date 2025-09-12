Ergin Ataman: Burada şampiyon olacağız inşallah!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenerek namağlup finale yükseldi.

24 yıl sonra Avrupa şampiyonasında finale çıkan ay-yıldızlılar, pazar günü saat 21.00'de Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Mücadelenin ardından Milli Takım'ın başantrenörü Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu.

"ÜLKEMİZE ARMAĞAN OLSUN"

Galibiyetin ardından Ataman, şu ifadeleri kullandı:

Biliyorum ki şu anda Türkiye'nin her yerinde milyonlar bu maçı izledi. Bu şanlı, tarihi galibiyet ülkemize armağan olsun. Bu takım hak ederek buraya geldi. İnşallah sonunu kupayla bitirecek. Biz tatmin olmuyoruz. Yunanistan'ı böyle yenmekten, finale çıkmaktan da tatmin oluyoruz. Pazar akşamı herkes ekran başına. Burada şampiyon olacağız inşallah!

"1 MAÇ DAHA VAR"

Takımla maç öncesinde yaptığı toplantı hakkında konuşan deneyimli hoca, şu açıklamada bulundu:

Soyunma odasında maçtan önce çocuklara 'Biz buraya madalya hedefiyle geldik ama artık durum değişti. Altın madalya alıp döneceğiz.' dedim. Taraftarlara 'Acele etmeyin, 1 maç daha kazanacağız, Almanya'yı da yenip şampiyon olacağız inşallah' dedim. Bizi kalben destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. 1 maç daha var!

"ŞAMPİYONLUĞU KAZANMAK İÇİN HAZIRIZ"

Ergin Ataman ile milli basketbolcu Ercan Osmani, Arena Riga'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyet dolayısıyla çok mutlu olduklarını dile getiren Ataman, şu ifadeleri kullandı:

Maça savunmada çok agresif başladık ve oyunu kontrol ettik. Oyuncular planımıza inandı ve sahaya inanılmaz bir efor koydu. Bu tip turnuvalarda gördüğüm en iyi savunmayı yaptık. Yunanistan çok iyi bir takım. Onların etkili hücum yapmasına izin vermedik. Ercan Osmani çok iyi iş çıkardı. Giannis Antetokounmpo'yu durdurmayı başardı. Çok akıllı ve agresif oynadı. İnanılmaz bir galibiyet elde ettik ama bu bizim için yeterli değil. Şampiyonluğu kazanmak için hazırız.

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN MESAJLAR GELİYOR"

EuroBasket 2025'e madalya kazanmak için geldiklerini hatırlatan 59 yaşındaki başantrenör, şu şekilde konuştu:

İlk 4'e kaldıktan sonra madalya bizi tatmin etmeyecek. Şampiyonluğu istiyoruz. Bunun için sonuna kadar savaşacağız. Biliyorum ki Türkiye'de milyonlar TRT 1'den, Türkiye'nin bir numaralı devlet televizyonundan maçı izledi. Coşkuyla maçı izlediler ve mutlu oldular. Soyunma odasında Sayın Cumhurbaşkanımız da aradı. Hem beni hem de takımı tebrik etti. O da şampiyonluk beklediğini söyledi. Türkiye'nin her yerinden mesajlar geliyor. Hepsine destekleri için teşekkür ediyorum. Bu bir son olmamalı. Bu akşamki performansı unutup hep birlikte finale odaklanmalıyız. Türk basketbol tarihinin en büyük zaferi inşallah pazar günü şampiyon olduğumuzda olacak.

ERCAN OSMANI

Karşılaşmada kaydettiği 28 sayıyla galibiyette başrol oynayan Ercan Osmani ise finale yükseldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Milli oyuncu, kendilerini maça çok iyi hazırladığı için Ergin Ataman'a ve sakatlığı bulunan kaptan Cedi Osman'ı maça yetiştirdikleri için takım doktorlarına teşekkür etti.