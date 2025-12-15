Vaclav Cerny'nin top toplayıcı çocukla diyaloğu dikkat çekti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dün akşam oynanan Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde ilginç bir an yaşandı.

3-3 biten ve büyük heyecana sahne olan Trabzonspor- Beşiktaş derbisinde oyunun durduğu bir anda Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Vaclav Cerny'nin, top toplayıcı çocukla yaşadığı diyalog dikkat çekti.

TOP TOPLAYICI ÇOCUKLA O ANLARI GÜNDEM OLDU

Mücadelenin temposunun düştüğü dakikalarda Cerny'nin saha kenarına yönelerek genç görevliyle maçı değerlendirdiği anlar, kameralara yansıdı.

Karşılaşma sırasında yaşanan bu ilginç görüntüde Cerny'nin, pozisyonlar ve oyun akışıyla ilgili kısa kısa yorumlar yaptığı, top toplayıcı çocuğun ise dikkatle dinlediği görüldü.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

POZİSYON KRİTİĞİ YAPTILAR

Saha kenarındaki bu samimi anlar, tribünlerde ve ekran başındaki futbolseverlerin de gözünden kaçmadı.

Vaclav Cerny'nin maç esnasında top toplayıcıyla yaptığı bu mini kritik, kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.