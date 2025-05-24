Ergin Ataman: Fenerbahçe kazanmayı daha fazla haketti

EuroLeague Dörtlü Final etabında Fenerbahçe Beko karşısında 82-76’lık mağlubiyetle salondan ayrılan Panathinaikos’ta başantrenör Ergin Ataman, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalarda rakibini takdir etti.

Etihad Arena’da oynanan zorlu mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, Fenerbahçe’nin galibiyeti sonuna kadar hak ettiğini vurguladı:

Fenerbahçe’yi kutluyorum. Bugün sahada kazanmayı bizden çok istediklerini net şekilde gösterdiler. Defansta çözüm bulamadık, elimizdeki şansları değerlendiremedik.

"BİZİ TAMAMEN KİLİTLEDİLER"

Tecrübeli çalıştırıcı, takımının hücum performansından memnun olmadığını dile getirirken, Fenerbahçe’nin savunmadaki sertliğine dikkat çekti:

Özellikle forvet oyuncularımızdan skor katkısı alamadık. Hücumda organize olamadık, doğru pasları bulmakta zorlandık. Savunmada da ciddi hatalar yaptık. Fenerbahçe daha enerjik, daha agresifti. Bizi skor üretme anlamında tamamen kilitlediler.