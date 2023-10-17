Ergin Ataman'dan Erdem Can'a eleştiri: Obradovic'in elini öpmesi beni kırdı Panathinaikos’ta Başantrenör Ergin Ataman, Anadolu Efes Koçu Erdem Can'ın Obradovic'in elini öpmesine kırıldığını söyledi.

ensonhaber.com

Yunan ekibi Panathinaikos'un Koçu Ergin Ataman, Euroleague'deki Fenerbahçe mücadelesi öncesinde kapsamlı bir röportaj verdi.

Wilbekin'in ceza alması hakkında konuşan Ergin Ataman, şöyle konuştu:

Wilbekin, Rodos'ta biraz sevimsiz bir şekilde geldi yanıma. Ben hocayım, aynı zamanda rakip takım hocasıyım. Onunla hiç konuşmayabilirdim. 'Sen beni aramadın ki' dedi bana. Ben de 'TBF seninle temas kurdu, bana ilettiler' dedim. 'Biz anlaşamıyoruz seninle bu konuda, ben sakattım' dedi. Bazı kulüp yöneticileri beni suçluyor bu konuda. Ben niye böyle bir şey yapayım? EuroLeague'de oynamayacak olsalar bana avantaj olur Panathinaikos koçu olarak. Ligde oynamamalarının bana faydası ne?

"Erdem Can beni aradı"

Erdem Can'ın sözleri hakkında konuşan Ergin Ataman, açıklamalarına şöyle devam etti:

Adrenalinle bazen söylemek istemediğimiz şeyler söyleriz. Erdem Can beni aradı ve bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. 'Sen bunlara kafanı takma, Anadolu Efes'te yeni bir göreve geldin. Sadece önemli bir kulüpte olduğunun bilincinde olup işine odaklan' dedim. Erdem Can benim takdir ettiğim bir antrenör kardeşim.

"Beni biraz kırdı"

Öte yandan Ataman, Anadolu Efes Teknik Direktörü Erdem Can'ın rakibi ve hocası olan Obradovic'in elini öpmesi üzerine de yorumda bulundu.