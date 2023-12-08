Ergin Ataman'dan Fenerbahçe açıklaması! Ergin Ataman, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk-Yunan dostluğu, spordaki rekabet ve basketbolun gelişimi üzerine konuştuklarını söyledi.

AA & Ensonhaber

Panathinaikos Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı için geldiği Yunanistan'da Atina Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu.

Deneyimli başantrenör, buluşmayla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir süre sohbet ettik. Türk-Yunan dostluğu, spordaki rekabet ve Türk basketbolunun gelişimi üzerine çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisiyle bir araya gelmekten mutlu oldum.

"Böyle haberlere itibar edilmemeli"

Ataman, sosyal medyada yer alan ve buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Panathinaikos'a yeniden Fenerbahçe'yi yenebilsin diye geldim" ifadesini kullandığı iddialarını yalanlayarak, şu şekilde görüş belirtti: