Geride bıraktığımız 2023-2024 sezonunda Panathianikos'la EuroLeague zaferi yaşayan Ergin Ataman, önemli açıklamalara imza attı.

Yunan ekibiyle birlikte A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı da çalıştıran 58 yaşındaki başantrenör, Sırp basınından Meridian Sports'a konuştu.

"İLGİLENMİYORUM"

Ergin Ataman, Fenerbahçe'nin milli takıma oyunca göndermeme kararıyla ilgili şunları dedi:

İlgilenmiyorum, ben milli takım koçuyum. Benim patronlarım Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türk Devleti'dir. Ben işimi yapmaya devam ediyorum ve inanıyorum ki Türkiye'deki tüm oyuncular milli takım için oynamayı seviyor. Ayrıca milli takım için oynamak çok önemli. Diğer şeyler benim alanıma girmiyor. Ben orada olacağım ve umuyorum ki tüm oyuncular o maçlarda ve ardından Avrupa Şampiyonası'nda olacaklar.