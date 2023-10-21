Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos, istediği performansı sergileyemiyor Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos, 4'üncü hafta maçında Maccabi Playtika'ya 86-81 yenildi ve bu sezon sahadan 3'üncü kez mağlup ayrıldı

AA

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, EuroLeague'de üçüncü yenilgisini yaşadı.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda transfer dönemini en hareketli geçiren takım olarak öne çıkan Panathinaikos, geride kalan 4 haftada istediği performansı sergileyemedi.

Tek galibiyeti Bayern'e karşı aldılar

Dördüncü haftada İsrail'in Maccabi Playtika takımını konuk eden yeşil-beyazlı ekip, sahadan 86-81 mağlup ayrıldı. Ergin Ataman, üçüncü periyotta hakeme yaptığı yoğun itirazlar nedeniyle ikinci teknik faulün ardından ihraç edildi.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde Olympiakos, Fenerbahçe Beko ve Maccabi Playtika'ya yenilen Panathinaikos, tek galibiyetini ise Bayern Münih karşısında elde etti.

Yunanistan Süper Kupası finalinde de ezeli rakibi Olympiakos'a farklı mağlup olan yeşil-beyazlılar, ligde ise çıktığı 2 maçı kazandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)