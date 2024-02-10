Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Fenerbahçe'yi yendi Fenerbahçe, EuroLeague'in 26. haftasında konuk olduğu Panathinaikos'a 74-63 mağlup oldu.

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EuroLeague'in 26. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk oldu.

Ergin Ataman'ın öğrencileri mücadeleyi 74-63'lük skorla kazanmayı başardı.

Mağlubiyete rağmen ilk maçın 14 sayı farkla bitmesinden dolayı ikili averaj temsilcimizde kaldı.

Maçın en skorer ismi Kendrick Nunn oldu

Fenerbahçe'de Johnathan Motley 16 sayı, 5 ribaund, 3 asist, 1 blok; Nick Calathes 12 sayı, 5 asist, 3 ribaund, 3 top çalma; Tarık Biberovic 12 sayı, 1 ribaund, 1 asist, 1 top çalma; Scottie Wilbekin 10 sayı, 5 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ile mücadele etti.

Panathinaikos'ta Kendrick Nunn 23 sayı, 3 ribaund, 1 asist, 1 blok; Mathias Lessort 13 sayı, 8 ribaund, 2 top çalma, 1 asist, 1 blok ile oynadı.

Sıradaki rakip Baskonia

Bu sonuçla ligdeki 26. maçında 11. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Baskonia'yı ağırlayacak.

26. maçında 16. galibiyetini alan Panathinaikos ise zorlu Real Madrid deplasmanında sahne alacak.

Panathinaikos: 74 - Fenerbahçe: 63

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Luka Kardum (Hırvatistan)

Panathinaikos: Nunn 23, Grant 9, Grigonis 5, Mitoglou 6, Lessort 13, Kalaitzakis 6, Vildoza 7, Antetokounmpo, Hernangomez 5

Fenerbahçe: Calathes 12, Wilbekin 10, Hayes-Davis 4, Noua 4, Sertaç Şanlı 5, Motley 16, Papagiannis, Tarık Biberovic 12, Guduric, Dorsey, Madar

1. Periyot: 13-21

Devre: 38-30

3. Periyot: 57-47

Beş faulle oyundan çıkan: 36.19 Grigonis (Panathinaikos)