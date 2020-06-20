Erman Kunter kariyerini Fransa'da sürdürecek

Cholet Basket, tecrübeli koç Erman Kunter'in sözleşmesini 2 yıl uzattığını açıkladı.

Erman Kunter, kariyerine Fransa'da devam ediyor. Tecrübeli koç, Cholet Basket ile olan sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Erman Kunterli Cholet, Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle sezon iptal edilmeden önce 25 maçta aldığı 14 galibiyetle 6. sırada yer alıyordu.

İLK SEZON KÜME DÜŞMEKTEN KURTARMIŞTI

İlk olarak 2003 yılında Cholet'nin başına geçen Kunter; o sezon, takımı küme düşmekten kurtarmıştı.

2006 - 2012 yılları arasında Fransız takımını ikinci kez çalıştıran Türk basketbolunun efsane ismi, 2010'da lig şampiyonluğuna taşımıştı.

Fransız gazetesi L'Equipe tarafından lig tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 5 yabancı antrenörü arasında gösterilen Erman Kunter, 2010 yılında Fransız vatandaşlığı da almıştı.