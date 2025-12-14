Esenler Erokspor, Mersinspor'a şans tanımadı

- Esenler Erokspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Mersinspor'u 88-83 mağlup etti.
- Maç Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynandı.
- Konuk takım, oyunun çoğunda üstünlük sağladı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta maçında Mersinspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 88-83'lük skorla konuk takım Esenler Erokspor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Hüseyin Çelik, Ziya Özorhon, Uğur Akyıldız
Mersinspor: OIaseni 7, Cowan 8, Cruz 7, Efe Ergi Tırpancı 2, White 7, Cobbs 20, Kartal Özmızrak, March 16, Leon Apaydın 3, Koray Çekici 4, Chassang 9
Esenler Erokspor: Pangos 12, Simmons 12, Cornelie 14, Egehan Arna 15, Love 14, Crawford 15, Erten Gazi 2, Galloway 2, Metehan Akyel, Ahmet Duverioğlu 2
1. Periyot: 21-28
Devre: 45-44
3. Periyot: 63-73