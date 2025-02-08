Haberler



Basketbol



EuroLeague'de 26. haftanın MVP'si Kendrick Nunn oldu

EuroLeague'de 26. haftanın MVP'si Kendrick Nunn oldu EuroLeague'de 26. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Yunan ekibi Panathinaikos'un ABD'li basketbolcusu Kendrick Nunn oldu.