EuroLeague'de 26. haftanın MVP'si Kendrick Nunn oldu
İHA

EuroLeague'de 26. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.

EuroLeague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Yunan takımı Panathinaikos'un, evinde Anadolu Efes'i 104-89 skorla mağlup ettiği müsabakada önemli performans sergileyen ABD'li basketbolcu Kendrick Nunn'un haftanın MVP'si seçildiği belirtildi.

37 VERİMLİLİK PUANI ALDI

Nunn, karşılaşmada 36 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla oynadı ve 37 verimlilik puanı aldı.

29 yaşındaki basketbolcu, Euroleague'de geçtiğimiz sezon play-off turu 5. maçlarının da MVP'si seçilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor