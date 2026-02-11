EuroLeague'de 28. haftanın perdesi yarın açılacak

- EuroLeague'de 28. hafta maçları yarın başlayacak.
- Anadolu Efes, İtalya'nın Virtus Bologna ekibini saat 20.30'da ağırlayacak.
- Lider Fenerbahçe ise 13 Şubat Cuma günü Panathinaikos'a konuk olacak ve maç 22.15'te başlayacak.
Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 28. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 28. hafta maçları, yarın ve 13 Şubat Cuma günü oynanacak.
EFES, BOLOGNA'YI AĞIRLIYOR
Organizasyonda mücadele eden Anadolu Efes, yarın İtalya'nın Virtus Bologna ekibini konuk edecek.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
EuroLeague'de oynadığı 27 maçta 8 galibiyet ve 19 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 19. sırada girdi.
Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes, çıktığı son 2 maçtan galip ayrıldı.
FENERBAHÇE, YUNANİSTAN DEPLASMANINDA
Lider Fenerbahçe ise 13 Şubat Cuma günü Yunanistan'ın Panathinaikos takımına konuk olacak.
Telekom Center'da oynanacak müsabaka saat 22.15'te başlayacak.
Bir maçı eksik olan sarı-lacivertliler, 19 galibiyet ve 7 mağlubiyetle ilk sırada yer alıyor.
Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe, organizasyondaki son 6 maçında rakiplerini mağlup etmeyi başardı.
28. HAFTANIN PROGRAMI
Yarın:
20.30 Anadolu Efes-Virtus Bologna (İtalya)
22.05 Maccabi Rapyd (İsrail)-Bayern Münih (Almanya)
22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Kızılyıldız (Sırbistan)
22.30 Barcelona (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)
22.30 Valencia Basket (İspanya)-LDLC ASVEL (Fransa)
13 Şubat Cuma:
21.00 Zalgiris (Litvanya)-Hapoel IBI (İsrail)
21.30 Monaco (Fransa)-Baskonia (İspanya)
22.15 Panathinaikos (Yunanistan)-Fenerbahçe
22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)
22.30 Partizan (Sırbistan)-Real Madrid (İspanya)