EuroLeague'de 35. hafta maçları yapılacak

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 35. hafta maçları, yarın, 2 Nisan Perşembe ve 3 Nisan Cuma günü oynanacak.
FENERBAHÇE VE ANADOLU EFES'İN RAKİPLERİ
Türk takımlarından Fenerbahçe, Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Anadolu Efes ise İsrail temsilcisi Maccabi Rapyd'e Sırbistan'da konuk olacak.
EUROLEAGUE'DE 35. HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI
Yarın:
20.00 Bayern Münih (Almanya)-Fenerbahçe
2 Nisan Perşembe:
20.00 Zalgiris Kaunas (Litvanya)-Barcelona (İspanya)
20.00 Hapoel Tel Aviv (İsrail)-Panathinaikos (Yunanistan)
21.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-AS Monaco (Fransa)
21.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Partizan (Sırbistan)
21.45 Paris Basketbol (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
22.00 Maccabi Rapyd (İsrail)-Anadolu Efes
3 Nisan Cuma:
21.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Olimpiyakos (Yunanistan)
21.30 Virtus Bologna (İtalya)-Valencia Basket (İspanya)
21.30 Kosner Baskonia (İspanya)-Real Madrid (İspanya)