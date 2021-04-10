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EuroLeague'de Andolu Efes ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

EuroLeague'de Andolu Efes ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

THY EuroLeague play-off çeyrek finalinde Anadolu Efes, Real Madrid ile, Fenerbahçe Beko ise CSKA Moskova ile eşleşti.