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    EuroLeague'de Andolu Efes ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

    EuroLeague'de Andolu Efes ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

    THY EuroLeague play-off çeyrek finalinde Anadolu Efes, Real Madrid ile, Fenerbahçe Beko ise CSKA Moskova ile eşleşti.
    • AA
    • 10.04.2021 - 00:23
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    THY EuroLeague'de normal sezon iki erteleme maçı hariç tamamlanırken, play-off eşleşmeleri de belli oldu.

    Normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan Anadolu Efes, altıncı sıradaki İspanyol ekibi Real Madrid ile eşleşti.

    Ligi yedinci sırada bitiren Fenerbahçe Beko ise ikinci sıradaki Rusya temsilcisi CSKA Moskova'nın rakibi oldu.

    Zenit, 12 Nisan Pazartesi günü erteleme maçında Panathinaikos'u yenerse adını play-off'a yazdıracak, kaybetmesi halinde yerini Valencia Basket'e kaptıracak.

    3 MAÇI ALAN DÖRTLÜ FİNALDE

    20 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak play-off çeyrek final serisinde toplam 3 galibiyete ulaşacak ekipler Dörtlü Final'e yükselecek.

    2020-2021 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, Almanya'nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs'ta düzenlenecek.

    Play-off eşleşmeleri şu şekilde:

    Barcelona - Zenit/Valencia Basket

    Anadolu Efes - Real Madrid

    CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko

    AX Armani Exchange Milan - Bayern Münih

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