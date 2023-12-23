EuroLeague'de haftanın MVP'si Milos Teodosic EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Kızılyıldız forması giyen Milos Teodosic oldu.

AA

Avrupa basketbolunun bir numaralı turnuvası olan EuroLeague'de haftanın oyuncusu belirlendi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 16. hafta karşılaşmalarında 40 verimlilik puanına ulaşan Sırp oyun kurucu Milos Teodosic, haftanın MVP'si seçildi.

6. kez MVP oldu

Teodosic, Kızılyıldız'ın Maccabi Tel Aviv'i 98-92 yendiği maçta 27 sayı, 14 asist ve 2 ribauntla oynayarak galibiyetin mimarı olmuştu.

Kasım 2016'dan sonra ilk kez haftanın MVP'si seçilen Teodosic, kariyerinde 6. defa bu ünvanın sahibi oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)