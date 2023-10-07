EuroLeague'de ilk haftanın MVP'si Alec Peters seçildi

İHA
EuroLeague'de ilk haftanın sona ermesin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.
EuroLeague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Olympiakos'un Yunan derbisinde deplasmanda karşılaştığı Panathinaikos'u 88-78 mağlup ettiği mücadelede iyi performans sergileyen ABD'li oyuncusu Alec Peters'in haftanın MVP'si seçildiği belirtildi.
31 verimlilik puanı aldı
28 yaşındaki basketbolcu, Panathinaikos karşısında 17 sayı, 10 ribaund, 4 asist ve 4 top çalma ile oynayarak 31 verimlilik puanı aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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