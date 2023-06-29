EuroLeague'de play-in dönemi EuroLeague'de gelecek sezondan itibaren play-in oynanacağı açıklandı.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli basketbol organizasyonu olan EuroLeague'de yeni bir karar alındı.

EuroLeague'den resmi olarak yapılan açıklamayla gelecek sezondan itibaren play-in uygulanacağı kesinleşti.

Onuncu sırada bitiren play-off'a kalabilecek

EuroLeague yönetimi yaptığı açıklamada artık ilk 8 takımın direkt play-off'a katılmayacağını açıkladı. Yeni formatla beraber artık normal sezonu 7. sırada bitiren takımla 8. sırada bitiren takım bir maçlık seride play-In'de karşılaşacak. Bu serinin galibi normal sezonu 2. sırada bitiren takımla eşleşecek.

Normal sezonu 9. ve 10. sırada bitiren takımlarda kendi aralarında 1 maçlık seride karşı karşıya gelecekler ve kaybeden takım play-off'a katılma hakkı kazanamayacak.

Bu serinin galibi de 7. ve 8. sıra takımları arasında oynanan play-In serisinin mağlubu ile tekrardan bir maçlık seriye çıkacak 7. ve 8. sıra takımının mağlubu ve 9. ve 10. sıranın arasında oynanan maçın galibi de normal sezonu 2. sırada bitiren takımla eşleşerek play-off serilerine geçilecek.

Wild Card sahipleri belli oldu

Gran Canaria'nın, EuroLeague'den çekilmesiyle beraber Türk Telekom'unda aday olduğu Wild Card sonuçları açıklandı. Sırbistan takımı olan Kızılyıldız ve İspanya'da Valencia, Wild Card sahibi oldular.