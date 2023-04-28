EuroLeague'de Real Madrid ile Partizan arasındaki mücadele çıkan kavga nedeniyle tamamlanamadı

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Turkish Airlines EuroLeague play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Real Madrid, Zeljko Obradovic yönetimindeki Partizan'ı konuk etti.
Baştan sona üstün olan konuk ekip toplamda 5 oyuncusundan çift haneli skor katkısı aldığı mücadeleyi 95-80 önde götürüyordu.
Karşılaşmanın son bölümünde tüm oyuncuların birbirine girmesinin ardından hakemler maçı 2 dakika erken bitirmek zorunda kaldılar.
Partizan durumu 2-0'a getirdi
Bu sonuçla Partizan seride durumu 2-0'a getirerek Final Four yolunda dev bir avantajı eline geçirdi.
Eşleşmenin 3. maçı 2 Mayıs Salı günü bu sefer Partizan’ın ev sahipliğinde oynanacak.
Obradovic'in ekibi seride 1 maç daha kazandığı takdirde Final Four biletini cebine koyacak.