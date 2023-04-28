EuroLeague'de Real Madrid ile Partizan arasındaki mücadele çıkan kavga nedeniyle tamamlanamadı
ensonhaber.com

Turkish Airlines play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Real Madrid, Zeljko Obradovic yönetimindeki Partizan'ı konuk etti.

Baştan sona üstün olan konuk ekip toplamda 5 oyuncusundan çift haneli skor katkısı aldığı mücadeleyi 95-80 önde götürüyordu.

Karşılaşmanın son bölümünde tüm oyuncuların birbirine girmesinin ardından hakemler maçı 2 dakika erken bitirmek zorunda kaldılar.

EuroLeague'de Real Madrid ile Partizan arasındaki mücadele çıkan kavga nedeniyle tamamlanamadı

Partizan durumu 2-0'a getirdi

Bu sonuçla Partizan seride durumu 2-0'a getirerek Final Four yolunda dev bir avantajı eline geçirdi.

Eşleşmenin 3. maçı 2 Mayıs Salı günü bu sefer Partizan’ın ev sahipliğinde oynanacak.

Obradovic'in ekibi seride 1 maç daha kazandığı takdirde Final Four biletini cebine koyacak.

EuroLeague'de Real Madrid ile Partizan arasındaki mücadele çıkan kavga nedeniyle tamamlanamadı
EuroLeague'de Real Madrid ile Partizan arasındaki mücadele çıkan kavga nedeniyle tamamlanamadı
EuroLeague'de Real Madrid ile Partizan arasındaki mücadele çıkan kavga nedeniyle tamamlanamadı
EuroLeague'de Real Madrid ile Partizan arasındaki mücadele çıkan kavga nedeniyle tamamlanamadı
EuroLeague'de Real Madrid ile Partizan arasındaki mücadele çıkan kavga nedeniyle tamamlanamadı
EuroLeague'de Real Madrid ile Partizan arasındaki mücadele çıkan kavga nedeniyle tamamlanamadı
EuroLeague'de Real Madrid ile Partizan arasındaki mücadele çıkan kavga nedeniyle tamamlanamadı
EuroLeague'de Real Madrid ile Partizan arasındaki mücadele çıkan kavga nedeniyle tamamlanamadı
EuroLeague'de Real Madrid ile Partizan arasındaki mücadele çıkan kavga nedeniyle tamamlanamadı
EuroLeague'de Real Madrid ile Partizan arasındaki mücadele çıkan kavga nedeniyle tamamlanamadı
EuroLeague'de Real Madrid ile Partizan arasındaki mücadele çıkan kavga nedeniyle tamamlanamadı
EuroLeague'de Real Madrid ile Partizan arasındaki mücadele çıkan kavga nedeniyle tamamlanamadı
EuroLeague'de Real Madrid ile Partizan arasındaki mücadele çıkan kavga nedeniyle tamamlanamadı
EuroLeague'de Real Madrid ile Partizan arasındaki mücadele çıkan kavga nedeniyle tamamlanamadı
EuroLeague'de Real Madrid ile Partizan arasındaki mücadele çıkan kavga nedeniyle tamamlanamadı