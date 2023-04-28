EuroLeague'de Real Madrid ile Partizan arasındaki mücadele çıkan kavga nedeniyle tamamlanamadı Turkish Airlines EuroLeague'de Real Madrid-Partizan maçının 38'inci dakikasında Real Madridli Sergio Llull'un Kevin Punter'a yaptığı faul sonrasında çıkan arbede bir anda kavgaya dönüştü. Hakemler yaşanan olayların ardından maçı erken bitirme kararı aldı.

ensonhaber.com Turkish Airlines EuroLeague play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Real Madrid, Zeljko Obradovic yönetimindeki Partizan'ı konuk etti. Baştan sona üstün olan konuk ekip toplamda 5 oyuncusundan çift haneli skor katkısı aldığı mücadeleyi 95-80 önde götürüyordu. Karşılaşmanın son bölümünde tüm oyuncuların birbirine girmesinin ardından hakemler maçı 2 dakika erken bitirmek zorunda kaldılar. Partizan durumu 2-0'a getirdi Bu sonuçla Partizan seride durumu 2-0'a getirerek Final Four yolunda dev bir avantajı eline geçirdi. Eşleşmenin 3. maçı 2 Mayıs Salı günü bu sefer Partizan’ın ev sahipliğinde oynanacak. Obradovic'in ekibi seride 1 maç daha kazandığı takdirde Final Four biletini cebine koyacak.