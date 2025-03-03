EuroLeague'de şubat ayının MVP'si Kendrick Nunn

AA & Ensonhaber

EuroLeague'de şubat ayının en değerli oyuncusu (MVP), Yunanistan ekibi Panathinaikos'un ABD'li basketbolcusu Kendrick Nunn oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Panathinaikos formasıyla şubatta çıktığı 3 maçta 25,7 sayı, 5 asist ve 26,3 verimlilik puanı ortalamaları yakalayan Nunn, ayın MVP'si seçildi.

İKİNCİ KEZ BU ÜNVANI ALDI

Yıldız basketbolcu, söz konusu maçlardaki iki sayılık atışlarda yüzde 68, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 50 isabet oranıyla oynadı.

Ligde ikinci sezonunu geçiren 29 yaşındaki skorer oyuncu, kariyerinde ikinci kez bu ünvanı elde etti.