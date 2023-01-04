EuroLeague'den Kızılyıldız'a ceza

EuroLeague, Sırp ekibi Kızılyıldız'ın yeni oyuncu kaydı yapamayacağını ve 25 bin euro para cezası verildiğini duyurdu.

EuroLeague ekiplerinden Kızılyıldız'a lig yönetimi tarafından ceza geldi.

EuroLeague yönetimi finansal kuralları ciddi şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle Sırp takımı Kızılyıldız'a 28 Şubat 2023 tarihine kadar yeni basketbolcu ve antrenör kaydetme yasağı verildiğini açıkladı.

Buna ek olarak 25 bin Euro para cezası verildiği belirtildi.

Campazzo 9 maç kaçıracak

Geçtiğimiz günlerde NBA takımlarından Dallas Mavericks'den kadroya katılan Arjantinli yıldız basketbolcu Facundo Campazzo bu kapsamda Avrupa'da 9 maça kaçırarak forma giyemeyecek.

EuroLeague'de ilk devrenin son haftası olan 17. haftada Kızılyıldız, deplasmanda Valencia ile karşı karşıya gelecek.