Fenerbahçe basketbol derbisinde Galatasaray'ı farklı yendi

Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırladı.
Sarı-lacivertliler maçı başından sonuna kadar üstün götürdü.
İlk çeyreği 24-13 kapatan Fenerbahçe devreye 22 sayı farkla 47-25 üstün girdi.
Üçüncü çeyrekte Galatasaray farkı 19'a indirdi ve periyot 63-45 bitti.
22 sayı fark
Son çeyrekte ev sahibi takım üstünlüğünü korudu ve mücadeleden 22 sayı farkla 86-64 kazandı.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 42 yaptı ve ikinci sıradaki yerini korudu.
Galatasaray ise 33 puanda kaldı.
Fenerbahçe Beko: 86 - Galatasaray Nef: 64
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Şahin, Murat Ciner
Fenerbahçe Beko: Motley 14, Şehmus Hazer 11, İsmet Akpınar 9, Samet Geyik 7, Melih Mahmutoğlu 11, Hayes-Davis 2, Tarık Biberovic 10, Pierre 15, Guduric 2, Calathes 5
Galatasaray Nef: McGee 11, Ali Karagülle, Sadık Emir Kabaca 13, Mahir Ağva 2, Ristic 8, Caloiaro 7, Russel 7, Mcintyre 6, Muhaymin Mustafa 10, Göksenin Köksal
1. Periyot: 24-13
Devre: 47-25
3. Periyot: 63-45