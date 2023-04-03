Fenerbahçe basketbol derbisinde Galatasaray'ı farklı yendi Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 86-64 mağlup etti.

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Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırladı.

Sarı-lacivertliler maçı başından sonuna kadar üstün götürdü.

İlk çeyreği 24-13 kapatan Fenerbahçe devreye 22 sayı farkla 47-25 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte Galatasaray farkı 19'a indirdi ve periyot 63-45 bitti.

22 sayı fark

Son çeyrekte ev sahibi takım üstünlüğünü korudu ve mücadeleden 22 sayı farkla 86-64 kazandı.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 42 yaptı ve ikinci sıradaki yerini korudu.

Galatasaray ise 33 puanda kaldı.

Fenerbahçe Beko: 86 - Galatasaray Nef: 64

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Şahin, Murat Ciner

Fenerbahçe Beko: Motley 14, Şehmus Hazer 11, İsmet Akpınar 9, Samet Geyik 7, Melih Mahmutoğlu 11, Hayes-Davis 2, Tarık Biberovic 10, Pierre 15, Guduric 2, Calathes 5

Galatasaray Nef: McGee 11, Ali Karagülle, Sadık Emir Kabaca 13, Mahir Ağva 2, Ristic 8, Caloiaro 7, Russel 7, Mcintyre 6, Muhaymin Mustafa 10, Göksenin Köksal

1. Periyot: 24-13

Devre: 47-25

3. Periyot: 63-45