Fenerbahçe, Baskonia deplasmanında farklı kaybetti

Turkish Airlines EuroLeague'in 32. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Baskonia deplasmanına çıktı.
Sarı-lacivertliler mücadeleyi 92-69 kaybederek bu sezon 14. yenilgisini yaşadı.
Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 35 sayıyla Baskonia'dan Marinkovic oldu.
Üst üste 2'nci galibiyetini İspanya ekibi ise 17. galibiyetini elde etti.
Fenerbahçe, normal sezonun son maçlarında Anadolu Efes ve Kızılyıldız ile karşılaşacak.
Baskonia: 92 - Fenebahçe Beko: 69
Salon: Buesa Arena
Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Amit Balak (İsrail)
Baskonia: Giedraitis 12, Marinkovic 35, Thompson 13, Kotsar 8, Hommes 12, Costello 5, Howard 5, Kurucs, Enoch 2, Diez, Raieste
Fenerbahçe Beko: Tarık Biberovic 10, Hayes-Davis 7, Motley 18, Calathes 9, Dorsey, Edwards 16, Jekiri 2, Guduric 3, Bjelica 4, Antetokounmpo
1. periyot: 25-27
Devre: 38-44
3. periyot: 60-58
5 faulle çıkan: 35.13 Hayes-Davis (Fenerbahçe Beko)