- Haberler
- Basketbol Haberleri
- Fenerbahçe Beko - Bayern Münih basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 03.04.2022 - 11:55
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecekti.
Ancak 11 Şubat'ta oynanması gereken Fenerbahçe Beko - Bayern Münih karşılaşması, Bayern Münih'de çıkan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle 2 kez ertelenmişti.
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçının tarihi, Euroleague'nin resmi internet sitesinden duyuruldu. Akabinde binlerce basketbolsever, karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırmaya başladı.
Peki, Fenerbahçe Beko - Bayern Münih basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi'nde koronavirüs vakaları nedeniyle 2 kez ertelenen Fenerbahçe Beko - Bayern Münih basketbol maçı, 4 Nisan 2022 Pazartesi günü oynanacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak 26. hafta erteleme müsabakası, saat 20.45'te başlayacak.
Sporseverler, BeIN Sports Haber kanalından naklen yayınlanacak bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.
Sarı-lacivertli ekip, 9 galibiyet, 16 mağlubiyetle ligde 12. sırada bulunuyor. Ligde normal sezondaki son 3 maçı öncesi play-off'u garantileyen Bayern Münih ise 13 galibiyet, 12 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.