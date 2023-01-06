Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe beko ile Darüşşafaka kozlarını paylaşacak..

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde sahasında Darüşşafaka ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka 14. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Basketbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı.

Dimitrios Itoudis yönetimindeki Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 13 maçta 11 galibiyet 2 mağlubiyet alarak liderlik koltuğunda yer alıyor.

Sarı lacivertliler EuroLeague'de oynadığı son 5 maçta mağlup olarak taraftarını üzdü. Darüşşafaka ise oynadığı 13 maçta 7 galibiyet 6 mağlubiyet aldı.

Bu iki güçlü takımın karşı karşıya geleceği maçın detayları basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Peki Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maçı 7 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 5 kanalından canlı yayınlanacak.