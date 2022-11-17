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- Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague 8. hafta mücadelesinde sahasında Panathinaikos ile karşılaşacak. İşte maçın bilgileri..
- 17.11.2022 - 10:00
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 8. hafta maçında sahasında Yunanistan'ın köklü ekiplerinden Panathinaikos'u konuk edecek.
Fenerbahçe Beko, bu sezon EuroLeague’de oynadığı yedi maçın altısını kazanmayı başardı. EuroLeague’de lider konumda bulunan temsilcimiz Fenerbahçe evinde Panathinaikos engelinide aşmak istiyor.
Panathinaikos EuroLeague’de oynadığı yedi maçtan iki galibiyet beş mağlubiyet aldı. 18 takımın bulunduğu EuroLeague’de Panathinaikos 16. sırada yer alıyor. Maçın detayları basketbolseverler tarafından araştırılmaya başladı.
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman?
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı 18 Kasım Cuma günü saat 20.45'te oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak maç S Sport kanalından canlı yayınlanacak.