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    Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague 11. hafta mücadelesinde evinde Real Madrid'i konuk edecek. İşte maçın bilgileri..
    • 01.12.2022 - 14:36
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    Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 11. hafta mücadelesinde evinde İspanya'nın en köklü ekiplerinden olan Real Madrid'i ağırlayacak.

    Fenerbahçe Beko, bu sezon EuroLeague’de oynadığı on maçın dokuzunu kazanmayı başardı. EuroLeague’de lider olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko evinde Real Madrid'ide yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

    Real Madrid EuroLeague’de oynadığı on maçtan yedi galibiyet üç mağlubiyet aldı. Real Madrid 18 takımın bulunduğu EuroLeague’de 3. sırada bulunuyor.

    Maçın detayları basketbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. İşte Fenerbahçe -  Real Madrid maçının detayları..

    Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman?

    Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı 2 Aralık Cuma günü saat 20.45'te oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak maç S Sport kanalından naklen yayınlanacak.


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