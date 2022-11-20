Fenerbahçe Beko - Tofaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Tofaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko sahasında Tofaş'ı konuk edecek. İşte Fenerbahçe Beko - Tofaş mücadelesinin detayları..

Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. hafta maçında sahasında Tofaş’ı konuk edecek. Fenerbahçe Beko bu sezon ligde henüz 5 maç oynadı. Sarı lacivertliler oynadıkları maçların tamamını kazandı. Tofaş ise oynadığı 6 maçta 4 galibiye 2 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe Beko ile Tofaş’ın karşı karşıya geleceği mücadele basketbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ligin güçlü iki takımının karşılaşacağı maçın detayları araştırılıyor.

Fenerbahçe Beko hafta içi evinde oynadığı EuroLeague maçında Yunan ekibi Panathinaikos’u 107-77 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı.

Peki Fenerbahçe Beko - Tofaş maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın bilgileri..

Fenerbahçe Beko - Tofaş maçı ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe Beko - Tofaş maçı bugün saat 18.00’de oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 5 kanalından naklen yayınlanacak..