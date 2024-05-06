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Fenerbahçe - Büyükçekmece Basketbol maçı ertelendi

Fenerbahçe - Büyükçekmece Basketbol maçı ertelendi Fenerbahçe'nin Büyükçekmece Basketbol ile yapacağı lig karşılaşması, sarı-lacivertli takımın EuroLeague'de Monaco ile oynayacağı play-off çeyrek final serisi 5. ve son maçı nedeniyle ileri tarihe ertelendi.