Fenerbahçe - Büyükçekmece Basketbol maçı ertelendi

AA
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Fenerbahçe ile Büyükçekmece Basketbol arasında oynanacak karşılaşma ertelendi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bugün oynanması planlanan müsabaka, Fenerbahçe'nin EuroLeague'de Fransa'nın Monaco ekibiyle yapacağı karşılaşma dolayısıyla ileri bir tarihe alındı.
Fenerbahçe, Monaco ile karşılaşacak
Sarı-lacivertliler, EuroLeague play-off çeyrek final serisi 5. ve son maçında 8 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Monaco ile karşılaşacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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