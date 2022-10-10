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    Fenerbahçe, Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti

    Türkiye Basketbol Süper Lig'i 2. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 85-80 yendi.
    • 10.10.2022 - 21:22
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 21:33
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    Fenerbahçe, Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti

    Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde 2. haftanın kapanış maçında Büyükçekmece Basketbol, Fenerbahçe'yi konuk etti. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan maçı konuk ekip 85-80’lik skorla kazandı.

    Fenerbahçe, lige 2'de 2 ile başladı

    Fenerbahçe rakibi karşısında sahadan skorla galip ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Fenerbahçe lige 2’de 2 yaparak başlarken Büyükçekmece Basketbol ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

    Fenerbahçe, Büyükçekmece Basketbol u mağlup etti #1

    Wilbekin Fenerbahçe'nin en skoreri oldu

    Fenerbahçe'de Scottie Wilbekin 18 sayıyla oynarken Johnathan Motley 16 sayı, 6 ribaund, Marko Guduric de 10 sayı, 8 asist ile oynadı. Carsen Edwards 14, Melih Mahmutoğlu 11, Metecan Birsen de 6 sayıyla maçı tamamladı.

    Fenerbahçe, Büyükçekmece Basketbol u mağlup etti #2

    Rivers'ın 18 sayısı galibiyete yetmedi

    Büyükçekmece Basketbol’da Demetre Rivers 18 sayı, 6 ribaund, 2 asist ile mücadele ederken Can Maxim Mutaf 14 sayı, Saulius Kulvietis de 12 sayıyla oynadı. Jordon Crawford 10 sayı, 6 asist ile mücadele ederken Martynas Sajus 5 sayı, 8 ribaund ile oynadı.

    Fenerbahçe, Büyükçekmece Basketbol u mağlup etti #3

    Fenerbahçe, Büyükçekmece Basketbol u mağlup etti #4


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