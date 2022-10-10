Fenerbahçe, Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti

Fenerbahçe, Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Lig'i 2. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 85-80 yendi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde 2. haftanın kapanış maçında Büyükçekmece Basketbol, Fenerbahçe'yi konuk etti. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan maçı konuk ekip 85-80’lik skorla kazandı.

Fenerbahçe, lige 2'de 2 ile başladı

Fenerbahçe rakibi karşısında sahadan skorla galip ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Fenerbahçe lige 2’de 2 yaparak başlarken Büyükçekmece Basketbol ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Wilbekin Fenerbahçe'nin en skoreri oldu

Fenerbahçe'de Scottie Wilbekin 18 sayıyla oynarken Johnathan Motley 16 sayı, 6 ribaund, Marko Guduric de 10 sayı, 8 asist ile oynadı. Carsen Edwards 14, Melih Mahmutoğlu 11, Metecan Birsen de 6 sayıyla maçı tamamladı.

Rivers'ın 18 sayısı galibiyete yetmedi

Büyükçekmece Basketbol’da Demetre Rivers 18 sayı, 6 ribaund, 2 asist ile mücadele ederken Can Maxim Mutaf 14 sayı, Saulius Kulvietis de 12 sayıyla oynadı. Jordon Crawford 10 sayı, 6 asist ile mücadele ederken Martynas Sajus 5 sayı, 8 ribaund ile oynadı.