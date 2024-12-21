Fenerbahçe, Danilos Pizza'yı mağlup etti

Haber Merkezi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Danilos Pizza ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 87-70'lik skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.
Danilos Pizza: Henderson 14, Ferda Yıldız, Gizem Mürüvet Uca 3, Hande Çelebi, Yağmur Bul 2, Yağmur Kübra Taşar 8, Mompremier 13, Palenikova 13, Walker 17, Aysude Torcu
Fenerbahçe: Sudenur Akarpa, Sevgi Uzun 11, Atkins 15, Olcay Çakır Turgut 8, Milic 17, Tilbe Şenyürek 6, Allemand 9, Selen İrem Baş, Badiane 21, Tuana Ayşegül Vural, Ayşe Yılmaz
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