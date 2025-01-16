Fenerbahçe deplasmanda Kızılyıldız'ı yendi

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EuroLeague'in 21. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a konuk oldu.

Fenerbahçe, rakibini 96-91'lik skorla yenmeyi başardı.

Temsilcimiz bu sonuçla galibiyet sayısını 13'e çıkardı.

Kızılyıldız ise 9. kez mağlup oldu.

Fenerbahçe, EuroLeague’de cuma günü sahasında Litvanya'nin Zalgiris takımını ağırlayacak.

KIZILYILDIZ: 91 - FENERBAHÇE: 96

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Rain Peerandi (Estonya), Thomas Bissuel (Fransa)

Kızılyıldız: McIntryre 23, Dadidovac 2, Kalinic 8, Dobric 10, Bolomboy 1, Canaan 17, Petrusev 12, Giedraitis 2, Teodosic 5, Mitrovic 7, Dos Santos 4, Brown

Fenerbahçe: Guduric 11, Zagars 4, Colson 3, Birch 8, Hayes-Davis 27, McCollum 7, Melli 16, Tarık Biberovic 16, Hall 4, Pierre

1. Periyot: 24-21

Devre: 43-49

3. Periyot: 61-70