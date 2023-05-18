Fenerbahçe, erteleme maçında Aliağa Petkimspor'u mağlup etti Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe, Aliağa Petkimspor'u 101-96 yendi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme mücadelesinde Fenerbahçe ile Aliağa Petkimspor karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Spor Salonu'nda oynanan mücadelede, maçın büyük bölümünü önde götüren Fenerbahçe, son çeyrekte yakalansa ve zorlansa da 101-96 kazanmayı bildi.

Fenerbahçe, 2. olmayı garantiledi

Fenerbahçe, bu sonuçla galibiyet sayısını 23'e yükseltti ve son maçlar öncesi normal sezonu 2. sırada bitirmeyi garantiledi.

Bu sezon 17. yenilgisini alarak 12. sırada kalan Aliağa Petkimspor ise play-off'a kalma şansını zora soktu.

Chery maçın en skoreri oldu

Fenerbahçe’de Johnathan Motley 24 sayı – 4 ribaund – 4 asist, Nigel Hayes-Davis 21 sayı – 2 ribaund, Carsen Edwards 20 sayı – 7 ribaund – 4 asistle mücadele etti.

Petkimspor’da Kenny Chery 27 sayı – 2 ribaund – 4 asist, Phillip Booth 16 sayı – 7 ribaund – 2 asist ile oynadı.